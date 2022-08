Primavera – Contro il Parma operazione riscatto

Serata importante per la Primavera del Bologna , che alle 20.45 affronterà il Parma nella semifinale del Torneo Città di Vignola.

La sfida andrà in scena al Caduti di Superga e vedrà di fronte le due squadre che già lo scorso anno si diedero battaglia per aggiudicarsi il trofeo più prestigioso della competizione. I rossoblù arrivano carichi a questa sfida, avendo superato lo scoglio Spal nei quarti mercoledì scorso e aver sfidato in amichevole il Mezzolara sabato. Appuntamento alle 20.45 dunque: obiettivo, finale del torneo.