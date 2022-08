Primavera – Contro il Parma arriva una sconfitta

Grazie ad un divertente 3-2 i ducali hanno eliminato i rossoblù in semifinale nel 54° torneo "Città di Vignola"

Si arresta in semifinale la corsa della Primavera del Bologna nel 54° torneo "Città di Vignola", presso lo stadio Caduti di Superga.

I giovani rossoblù sono stati sconfitti infatti dal Parma ad un passo dalla finale, la sfida si è conclusa con il punteggio di 3-2 in favore dei ducali: dopo due edizioni in finale, il Bologna esce dalla competizione a un passo dall'ultimo atto. Il sito ufficiale del club fa sapere che il prossimo appuntamento, che anticiperà il campionato, avrà luogo già domani alle ore 16.30 contro il Lentigione, presso il Centro Tecnico N. Galli in una gara a porte aperte.