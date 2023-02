Primavera – Colpo grosso: Roma battuta 3-2 in rimonta al 94′

Vittoria clamorosa per i ragazzi di Vigiani

Partita pazza al Galli. Il Bologna , sotto di due reti, ribalta il risultato contro la Roma capolista grazie ai gol di Stivanello , Pyyhtia e la rete decisiva di Urbanski al 94'. Grazie a questo successo al cardiopalma, i rossoblù salgono al sesto posto a quota 31 punti, in attesa dei risultati delle altre gare. Prossimo turno in programma sabato 18 febbraio alle 15 sempre al Galli contro l' Hellas Verona .

I giallorossi partono subito forte a inizio gara e costringono il Bologna nella propria metà campo. Il gol arriva all'8' con una punizione di Falasca, che porta in vantaggio i suoi. La Roma continua a spingere: prima Keramitsis trova il palo con un colpo di testa, poi al 28' arriva il raddoppio ospite con Pagano che infila Franzini sul primo palo. Al 35' accade l'episodio che cambia la partita: Chesti si fa ammonire per la seconda volta e i giallorossi rimangono in dieci; tre minuti più tardi il Bologna accorcia le distanze con Stivanello, bravo a sfruttare il calcio piazzato di Pyyhtia.