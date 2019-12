Primavera, Bologna ko a Pescara

Non riesce ad invertire il proprio trend negativo in trasferta la formazione di Emanuele Troise. Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica infatti che la Primavera rossoblu è stata sconfitta nel posticipo del campionato Primavera 1, dal Pescara. Continua quindi il campionato a due facce degli emiliani che non riescono a fare punti in trasferta.

Tra i ragazzi presente anche Corbo che ha giocato la totalità del match al centro della difesa. Rossoblu che passano in svantaggio nel primo tempo dopo appena 4 minuti. Passivo che raddoppia appena cinque minuti più avanti. Ad accorciare le distanze per il Bologna ci pensa Baldursson, prima del gol del definitivo 3-1 Pescara, siglato nei minuti di recupero.

Ecco il tabellino dell’incontro:

PESCARA-BOLOGNA 3-1

PESCARA: Sorrentino; Martella, Manè, Cipolletti, Quacquarelli; Masella (70’ Senghor), Diambò, Melegoni; Pavone, Chiarella (60’ Tringali), Bocic (70’ Mercado). All. Legrottaglie

BOLOGNA: Molla; Lunghi (85’ Di Dio), Saputo, Corbo, Visconti (81’ Acampora); Grieco (61’ Baldursson), Mazza; Ruffo Luci (61’ Farinelli), Koutsoupias, Cangiano; Juwara. All Troise

Arbitro: Galipò di Firenze

Marcatori: 4’ Masella (P), 9’ Melegoni (P), 75’ Baldursson (B), 95’ Pavone (P)

Ammoniti: Manè (P), Mazza (B), Martella (P)