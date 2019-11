Non solo la Serie A: questo weekend torna anche la Primavera. Il Bologna deve sfatare il mito trasferta, e ci proverà a Cagliari. Come riporta il sito ufficiale della Lega Calcio, la squadra di Troise sarà infatti di scena in Sardegna domenica 24 novembre alle ore 10. La sfida tra i sardi e gli emiliani, valida per la 9^ giornata del girone d’andata, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60).