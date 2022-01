Primavera battuta 2-1 dalla Fiorentina, prima per Wallius

Ancora una sconfitta per la Primavera

Bologna sconfitto a Firenze dalla Fiorentina per due a uno nella quindicesima giornata del campionato di Primavera 1. Debutto in maglia rossoblù per il neo acquisto finlandese Kalle Wallius arrivato dall'Helsinki. Con questa sconfitta il Bologna resta diciassettesimo con 10 punti in classifica.