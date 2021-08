Primavera – Al via il torneo Città di Vignola

Domani l'esordio contro la Fiorentina

Il torneo Città di Vignola farà da preludio al debutto in campionato della Primavera rossoblù, che avverrà tra venti giorni alle 14.30 in casa contro il Napoli e che precederà la prima trasferta stagionale contro il Lecce. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa presente che l'obiettivo per la stagione che sta per iniziare per la Primavera del Bologna è quello di far crescere i giovani, tenendo conto che alcuni di loro hanno già esordito in Serie A.