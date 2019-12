Primavera – Aggiornamenti Juventus-Bologna Coppa Italia

Calcio d’inizio ore 16.

CLICCA F5 per gli aggiornamenti (ogni 10 minuti) di Juventus-Bologna Primavera

Le formazioni ufficiali:

Juventus (4-3-3): Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ahamada, Leone, Ranocchia; Tongya, Da Graca, Sene

Bologna (4-3-3): Molla; Lunghi, Khailoti, Corbo, Di Dio; Ruffo Luci, Mazza, Grieco; Baldursson, Juwara, Stanzani

5′ – GOL JUVE: giocata dei bianconeri sulla destra, palla per Anzolin che di prima imbecca Da Graca in area che a porta spalancata non può sbagliare. 1 a 0 Juve.

10′ – Dopo il gol subito il Bologna ha rialzato la testa aumentando il ritmo ed il possesso palla. La Juve si limita a difendersi