Primavera a Sassuolo alle 17, Zauri è guarito

Il tecnico torna in panchina: l'imperativo è vincere per allontanarsi dalla zona play out

Dopo le tre sconfitte consecutivo, vincere quest'oggi sul campo del Sassuolo, per la Primavera rossoblù, è quasi d'obbligo. Dopo lo scivolone interno di mercoledì contro la Juventus, la squadra di Luciano Zauri cerca riscatto.

E lo farà con il tecnico rossoblù nuovamente in panchina: negativizzato dal covid, Zauri tornerà a guidare i suoi dopo che nelle ultime uscite era stato sostituito da Magnani. Il Bologna si ritrova nuovamente in zona play out, alla luce del successo della Fiorentina, che ha scavalcato proprio i rossoblù in classifica, ancora fermo a quota 25. Alle 17 il calcio d'inizio con i neroverdi (la gara sarà visibile su Sportitalia).

Fonte-Carlino