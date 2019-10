Prima da titolare per Skov Olsen

Inizia in questo istante la partita tra Bologna e Sampdoria al Dall’Ara, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Mihajlovic ha deciso di varare il turnover, senza però stravolgere la squadra. Difesa confermata, mentre a centrocampo ritorna Dzemaili al posto di Svanberg. La sorpresa maggiore è però davanti: panchina per Orsolini, dentro Skov Olsen dal 1′. Quello di oggi è l’esordio da titolare per il gioiellino danese: fin qui 5 gare in campionato per lui, ma tutte partendo dalla panchina.

Oggi dalle 12.30 il classe 1999 avrà quindi tutto il tempo a disposizione per dimostrare il suo valore. I tifosi lo hanno invocato a gran voce, e Mihajlovic li ha accontentati. Prima panchina stagionale per Orsolini, che ha bisogno di un po’ di riposo: il Bologna giocherà infatti anche mercoledì sera a Cagliari e poi di nuovo sabato al Dall’Ara contro l’Inter. La notizia del giorno dunque è proprio questa: Andreas Skov Olsen alto a destra nel 4-2-3-1 al posto dell'”Orso”.