Presidente AssoCalciatori inglese: “Riduciamo i tempi di gioco”

Il calcio le sta provando tutte per ripartire e per garantire la massima sicurezza ai giocatori e agli addetti ai lavori. Se effettivamente i campionati dovessero riprendere, si dovrà però fare un ragionamento anche circa la condizione fisica dei calciatori. Due mesi di stop cambieranno le cose, e molti potrebbero arrivare in grossa difficoltà. Il tempo per fare una preparazione adeguata non c’è, e dunque è concreto il rischio di vedere partite decisamente meno intense e divertenti.

Spunta infatti una clamorosa proposta fatta da Gordon Taylor, il presidente dell’AssoCalciatori inglese, ai microfoni della “BBC”. “Quando si riprenderà a giocare dopo l’emergenza sanitaria, si potrebbero accorciare i due tempi di gioco: i 45 minuti tradizionali sono tanti”. Venisse accolta, sarebbe a dir poco una rivoluzione per questo sport.

Fonte: “Tuttomercatoweb”