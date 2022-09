Thiago Motta: “Orgoglioso di essere qui, daremo il massimo”

"Ho scelto Bologna per il club, per la squadra che c'è, tra l'altro non conoscevo le strutture e sono contento perché c'è tutto per fare un bel lavoro. Per me è straordinario essere qui".

"Adesso è tutto relativo, servirà tempo per conoscersi e per capire come mettere in campo la squadra per il bene della società. Il tempo nel calcio non esiste e quindi lavoreremo tutti al massimo per raggiungere il livello che vogliamo".