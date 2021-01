Premio Asia’s choice, tra i possibili vincitori anche un rossoblù

L’Asian Football Confederation, l’organo che rappresenta tutte le federazioni calcistiche dell’Asia, ha creato un sondaggio sul proprio sito ufficiale per premiare i migliori giovani del calcio asiatico, che si sono contraddistinti in questo anno.

Tra i nominati(20 in totale), anche il rossoblù Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese è stato inserito nella lista che conta i talenti che sono emersi quest’anno in tutto il continente asiatico per le sue prestazioni con la maglia del Bologna. Il sito Afc.com lo ha infatti elogiato, descrivendolo così: “Senza dubbio uno dei migliori difensori asiatici, Tomiyasu è andato di bene in meglio in questo 2020, imponendosi come uno dei nomi principali del Bologna. A suo agio in qualsiasi ruolo difensivo, il 22enne conta le maggiori presenze internazionali per un calciatore giapponese”. Il vincitore del premio sarà deciso dagli stessi utenti, che avranno la possibilità di scegliere il loro giocatore preferito sul sito. Un possibile riconoscimento prestigioso dunque per il difensore rossoblù, tra i più positivi in queste giornate di campionato.