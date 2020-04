Premier League, ripresa fissata per metà giugno

La Premier League spera di riprendere il proprio campionato a metà giugno. La proposta,accolta con entusiasmo nelle scorse ore, presto potrebbe diventare ufficiale.

Il programma di rientro prevede inoltre la preparazione atletica dei club che non potrà iniziare prima di metà maggio e le partite da giocare tutte entro l’inizio di agosto. Mese in cui si potrebbero giocare tutte le gare destinate alle competizioni internazionali, come concordato con l’UEFA.

Fonte: Tuttomercatoweb