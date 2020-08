Pregliasco: “Mihajlovic disattento alle regole, ma non è l’unico”

Il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino della positività al tampone da Coronavirus dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic:

“Di certo è già stato preso in carico dal sistema sanitario di riferimento. Poi, siccome è asintomatico, credo ci si limiterà a monitorargli la saturazione dell’ossigeno nel sangue con il pulsossimetro; a oggi non sono previste altre terapie. Se le sue condizioni di salute non cambiano, dovrà rispettare un rigoroso isolamento per 14 giorni, prima di essere sottoposto al tampone: devono essercene due negativi a 24 ore di distanza perché si possa definire guarito. Se invece in questo lasso di tempo si presenteranno dei sintomi, i medici effettueranno una valutazione clinica e potrebbero decidere di ricoverarlo”.