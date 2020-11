Precedenti e curiosità su Bologna-Crotone

Sono solo 4 i precedenti in Serie A tra Bologna e Crotone, con due vittorie per parte.

Il 21 agosto 2016 il Crotone fece il suo esordio assoluto nel massimo campionato proprio a Bologna. Il Bologna vinse per 1-0 grazie alla rete di Mattia Destro. Gli squali non vincono da 11 partite in Serie A, mentre la squadra di Mihajlovic è la squadra che ha pareggiato più incontri casalinghi in A nel 2020, ben 6. Se il Bologna subisse gol anche in questa partita eguaglierebbe il record assoluto del Bordeaux del 1960 di gare consecutive senza tenere la porta inviolata nei cinque maggiori campionati europei.