Prandelli: “Mihajlovic, mi sono commosso. Sarei contento se il Bologna…”

“Mihajlovic è stato eccezionale. Quando una persona ha la forza di mostrare la propria sofferenza, bisogna solo portare rispetto. Io mi sono commosso, ma non solo per le sue parole. Mi è sembrato incredibile il modo in cui tutta Bologna, e intendo sia la società che la città, hanno risposto a questa situazione. Anche per questo, oltre a sperare il meglio per la salute di Sinisa, credo che sarebbe giusto se questa favola avesse anche un lieto fine sportivo. Sarei contento se il Bologna andasse bene, se lo merita. Sinisa ha grande carisma e sicuramente di un leader come lui si sente la mancanza. Ma so che seppure a distanza, sta trovando il modo di essere presente. Spero e confido che i giocatori siano maturi e pronti a dare quel qualcosa in più che servirà”.

