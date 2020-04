Prandelli controcorrente: “Non capisco tutta questa fretta nel voler ripartire”

La situazione è difficile per tutti. Anche i più esperti non riescono a dare date ed interpretazioni precise. Il movimento calcistico italiano non può far altro che aspettare misure più indicative da parte del governo, ma nel frattempo non mancano le ipotesi e le indiscrezioni. Dice la sua anche l’ex ct della nazionale italiana Cesare Prandelli, che parla della ripresa della Serie A ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”.

“Questi due mesi di inattività avranno effetti imprevedibili, sia per chi si gioca lo scudetto sia per le squadre in lotta per la salvezza. Tutto può esser rimesso in discussione: tutte le squadre dovranno tenere gli occhi ben aperti – spiega il mister, che infine conclude – Non capisco tutta questa fretta nel voler ripartire: mi piaceva l’idea di spalmare questa stagione fino a dicembre. Credo sia giusto ricominciare quando le condizioni sanitarie e l’atmosfera del paese lo permetteranno”.