Pradè a muso duro sugli arbitri: “Fallo netto sul secondo gol, siamo incazzati”

La dirigenza della Fiorentina si è fatta sentire nel post partita sulla direzione della squadra arbitrale, soprattutto in relazione al gol di Arnautovic viziato da un fallo di Kasius su Quarta. Daniele Pradè ai microfoni di Dazn non ha lesinato parole dure sugli episodi di oggi:

"Siamo incazzati - il suo attacco a Dazn - La squadra ha perso umiltà e non è brillante, ci sta, ma non si può perdere per una situazione del genere. Il fallo di Kasius è evidente, ma il Var ha controllato per cinque minuti il fuorigioco e non il contatto. E' allucinante. Episodi così non vanno bene e vorrei che domani il designatore ci dicesse che è stato commesso un errore su quel gol".