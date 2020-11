Pozzecco: “Teodosic un genio, grato alla Virtus per averlo portato in Italia”

Gianmarco Pozzecco è stato intervistato dal Corriere di Bologna, parlando a tutto tondo di Milos Teodosic, in particolare dei suoi assist straordinari.

“Considero Milos un genio, un fenomeno. Sono contento che non abbia fatto 15 assist nel derby altrimenti batteva il mio record. A parte gli scherzi, sono contento di condividere questo primato con lui. Le due volte che l’ho incontrato mi è sempre sembrato carino e disponibile. I fenomeni veri difficilmente sono delle teste di cazzo, ne parlavo con Matteo Panichi che alla Virtus ha giocato con Danilovic, e mi diceva la stessa cosa. Sono orgoglioso e grato alla Virtus che ha speso una cifra importante per portare in Italia un giocatore così spettacolare.”