Pozzecco e l’esempio Mihajlovic: “Succede che con 37.2 di febbre…”

Tutto il mondo dello sport ha guardato con ammirazione a Sinisa Mihajlovic, presente ieri in panchina al Bentegodi. Nonostante la leucemia, la cura, gli esami ematici sballati, il tecnico serbo ha mantenuto la promessa di essere al suo posto per la prima gara di campionato. Sul tema ha parlato anche il Poz.

La schiettezza di Gianmarco Pozzecco non è in discussione, e anche su un tema delicato come la malattia di Sinisa Mihajlovic è emersa. Il coach vice campione d’Italia con Sassari ha dedicato un post su Instagram alla presenza dell’allenatore serbo ieri sera a Verona al fianco dei suoi giocatori: il paragone è stato con chi a volte ha deciso di non giocare per due linee di febbre. Ecco le parole del Poz.