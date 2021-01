Positivo Alex Sandro, domenica era in campo contro l’Udinese

“Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento”.

Con questo comunicato sul suo sito ufficiale, la Juventus ha informato della positività di Alex Sandro. Il brasiliano è rimasto in campo per 83 minuti nella sfida di domenica contro l’Udinese. Proprio i friulani, dunque, saranno chiamati a un nuovo giro di tamponi prima della partenza per Bologna, gara che si disputerà domani ore 15.00 allo stadio Renato Dall’Ara. Oltre all’assenza certa di Pussetto per infortunio, il tecnico Luca Gotti spera di non perdere qualche altra pedina in vista di un match che, complice la classifica di entrambe le squadre, mette in palio punti molto pesanti.