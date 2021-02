Portanova: “Che emozione la passione dei tifosi, la gente vuole vedere combattere”

L’ex capitano rossoblù Daniele Portanova ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione Mihajlovic-tifosi. Solo battute goliardiche da parte del tecnico, convinto che la situazione rientrerà presto. E’ stata anche l’occasione per ribadire il suo affetto per Bologna:

“E’ grave che sia uscito il video, il pullman vale lo spogliatoio e ci sono alcune leggi nel calcio. Io personalmente mi sarei emozionato nel vedere tutte quelle persone fuori dallo stadio nonostante il covid, prendendola come occasione per trarre forza e fare il salto di qualità. La gente di Bologna c’è, e su questo non avevo dubbi”.