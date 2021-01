Porcella: “Il Genoa è rimasto in A grazie a Soumaoro. Su Bani e Destro dico che…”

Giovanni Porcella, di Primocanale, è intervenuto a Sportoday per raccontare come arriva il Genoa alla partita contro il Bologna e descritto Soumaoro:

“Se il Genoa è rimasto in Serie A lo si deve soprattutto a Soumaoro, è un giocatore fisico e tecnico che con Nicola ha fatto benissimo. Dopo il lockdown, il Genoa è tornato a soffrire perché il suo procuratore ha trovato da discutere con la società per dei mancati compensi e da lì non ha praticamente più giocato. Il Bologna ha fatto un’ottimo affare e qui c’è grande rimpianto per un giocatore che ha fatto la differenza”.