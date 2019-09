Porcella: “Il Bologna è una squadra rispettata. Mercoledì torna Pinamonti”

In vista della partita di mercoledì con il Genoa, Sport Today ha intervistato il giornalista genovese Giovanni Porcella. Il giornalista ha cominciato parlando della situazione in casa Genoa: “La situazione del Genoa è un po’ complicata. C’è della delusione nell’aria dopo l’inizio di campionato pressoché perfetto. In questo momento il clima non è particolarmente tranquillo. Il presidente Preziosi si è lamentato con Andreazzoli, la squadra vista a Cagliari non è piaciuta. La squadra ligure è chiamata a fare punti, dopo la pausa si è visto un crollo di prestazioni e risultati. Il Bologna è una squadra rispettata che ha cominciato il campionato molto bene. Probabilmente si ritornerà al modulo con cui è iniziato il campionato.”

