Poli: “Tutti sono utili, nessuno è indispensabile”

“Il gruppo è la nostra forza. Tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Quando si prende gol è sempre colpa di tutta la squadra. Dobbiamo sempre farci trovare tutti pronti. Oggi siamo stati bravi a gestire anche la superiorità numerica e a riportarci sotto. Questa squadra sta giocando bene, oggi siamo andati a tratti ma c’è anche l’avversario in campo. Era tempo che non si vedeva un Bologna giocare così bene. Stiamo continuando sulla falsariga dell’anno scorso, e sono arrivati anche giocatori importanti. 7 punti in 3 partite è molto buono, per poco non ne avevamo addirittura 9. Dobbiamo comunque migliorare, anche perché ora gli avversari ci aspettano”.

