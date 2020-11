Poli: “No a paure o alibi, sistemeremo la classifca. Europa? Senza il Covid…”

Lunga intervista alla Gazzetta dello Sport per Andrea Poli, mediano rossoblù reduce da una frattura al perone e sulla via del ritorno verso fine novembre. Ex della Samp, prossimo avversario del Bologna, Poli ha parlato della situazione in casa rossoblù dopo un avvio di stagione complicato:

“Ormai sono passati cinquanta giorni dall’infortunio. Da giorni mi faccio il campo avanti e indietro ma devo ascoltare il mio corpo, devo vivere i contrasti e tutto quello che fa partita. Verso fine novembre spero di esserci”.