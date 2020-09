Poli: “Per l’Europa dobbiamo crescere e avere pazienza. Rinnovo? Sono felice”

Ufficiale da ieri il rinnovo fino al 2022 per Andrea Poli, giunto alla quarta stagione in rossoblù. Oggi il capitano si è presentato in conferenza stampa nel ritiro di Pinzolo.

Il rinnovo è un gesto d’amore da ambo le parti?

“E’ un grande attestato di stima e fiducia da parte della società che ha sempre creduto in me. Sono molto contento. Credo nel progetto, quattro stagioni fa ho deciso di calarmi in questa realtà e sono felice di proseguire”.

La stagione è stata tormentata, cosa ti aspetti dal futuro?

“La Serie A si sta riorganizzando, vedremo cosa succederà per gli stadi. Sappiamo che sarà come sempre un campionato difficile e noi vogliamo ripartire bene e con la giusta carica per fare meglio dell’anno scorso”.