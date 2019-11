Zero a zero all’intervallo tra Bologna e Inter. Partita equilibrata, anche se i rossoblù sono stati salvati in un paio di circostanze da Skorupski. L’analisi di Andrea Poli a Sky:

“La partita è equilibrata, stiamo ribattendo colpo su colpo e probabilmente il risultato sarà deciso dagli episodi. Dobbiamo continuare con questa intensità”.