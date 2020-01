Poli: “Complimenti a quelli che hanno giocato meno, siamo stati padroni del gioco”

Soddisfatto Andrea Poli in mixed zone dopo la vittoria contro la Spal. Il mediano del Bologna parte con i complimenti ai compagni che hanno giocato meno:

“Complimenti alla squadra, soprattutto a quelli chiamati in causa – ha ammesso – Paz ha fatto bene, Schouten ha disputato la sua miglior partita qui. Complimenti a loro, sono quelli che hanno giocato meno. Stiamo lavorando bene e questi sono i frutti. Siamo molto contenti di questa vittoria. Mihajlovic? Nel primo tempo non poteva essere con noi, il secondo è stato bello averlo li a fianco. Oggi meritiamo ampiamente la vittoria per come abbiamo giocato”.