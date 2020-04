Polenta: “Il calcio cambierà molto dopo la quarantena. Dominguez? Grande giocatore”

Intervistato nella puntata odierna di Sport Today, l’ex dirigente del Bologna, Adriano Polenta ha parlato della sua quarantena: “Sto vivendo questo periodo come tutti. In casa per fortuna stiamo tutti bene. Resto a casa ed esco pochissimo. Passo il tempo con il mio hobby e lavoro: fare scouting. Collaboro con un’importante agenzia di procuratori. Passo molto tempo a guardare partite di calcio, specialmente calcio argentino. È un lavoro che ho iniziato appena prima della crisi da Coronavirus. Ci sono piattaforme di lavoro che permettono di guardare partite passate. Non resto con le mani in mano”.

