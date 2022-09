Polemiche Juve-Salernitana, la Serie A accelera sul fuorigioco semi automatico

La Fifa da tempo lo sta sperimentando ma nei campionati nazionali ancora no e l'Italia potrebbe essere la prima. Già ad ottobre dovrebbe esserci una sperimentazione in campionato per anticipare il prima possibile l'introduzione ufficiale. Ma come funziona? Di fatto si parla di una ricostruzione grafica della partita grazie a speciali telecamere che possono ricostruire in ogni momento la posizione di tutti gli arti dei giocatori in campo. Le nuove telecamere potranno ricostruire 29 punti del corpo di un calciatore 50 volte al secondo, questo permetterebbe di ricostruire l'esatta posizione dei giocatori sul terreno di gioco al fine di stabilire con grande accuratezza la posizione di fuorigioco oppure no. Ogni dato verrà poi messo a disposizione della sala Var. Oltre al tracciamento dei giocatori, anche i palloni dovrebbero avere un ruolo chiave nel fuorigioco semi automatico. Un sensore all'interno della palla consentirà di stabilire, con estrema precisione, il punto in cui il pallone è stato calciato grazie ai dati trasmessi 500 volte al secondo.