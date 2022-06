Polemica Sabatini-Iervolino, minacciate le vie legali

Volano gli stracci tra l'ex dirigente della Salernitana e il proprietario Iervolino , il tutto a suon di dichiarazioni pubbliche. Iervolino ha accusato Sabatini di essere bugiardo sulla questione commissioni agli agenti: "Pensa di essere il più intelligente, ma è stato bugiardo - l'affondo di Iervolino a Gazzetta - Lui voleva pagare questa commissione, abbiamo litigato perché io non accetto queste storture. Volevamo corrispondere a Lassana Coulibaly un aumento di stipendio di 200.000 euro, ma per completare l’operazione avremmo dovuto versare un milione al suo agente: un impegno che aveva preso Sabatini. Io non mi piegherò mai a questo sistema".

Immediata la risposta di Walter Sabatini: "Iervolino mi accusa di essere bugiardo? Non era così quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana. Sono 30 anni che faccio calcio, lui da 30 giorni. Se non vuole pagare le commissioni non le paghi, se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale con me, anche se ha grandi avvocati. Questa è una caduta di stile, anche se stile non è che ce ne sia molto".