Su Pocket Option la prima operazione con denaro reale si può aprire pochi minuti dopo la registrazione, con un deposito minimo di 5 dollari. La piattaforma è attiva dal 2017 ed è costruita intorno a operazioni brevi, che durano da pochi secondi a qualche ora. Per un principiante questa rapidità è un rischio in più, perché in una sola serata si può ripetere lo stesso errore decine di volte.

Il modo più semplice per prendere confidenza è il conto demo di Pocket Option Italia, che usa denaro virtuale e non richiede alcun deposito. Anche chi parte dalla demo, però, tende a sbagliare negli stessi tre punti, ed è utile conoscerli prima di versare denaro.

Passare troppo presto dalla demo al conto reale su Pocket Option

Un'operazione rapida su Pocket Option si basa su una previsione. L'utente sceglie un'attività, per esempio una coppia di valute o il Bitcoin, e indica l'importo da puntare. Poi decide se il prezzo salirà o scenderà entro la scadenza scelta. Il rendimento è noto prima dell'apertura e sulle operazioni standard arriva al 92%. Se la previsione è sbagliata, l'importo puntato si perde per intero.

Il conto demo e il conto reale si trovano nella stessa interfaccia, e con un deposito minimo così basso il passaggio sembra innocuo. L'errore tipico è passare al denaro vero dopo qualche operazione fortunata in demo. Ha più senso aspettare di aver chiuso una lunga serie di operazioni con lo stesso metodo e di averne visto i risultati anche nelle giornate negative.

Leggere male rendimenti, operazioni Express e livelli dell'account

Le condizioni di Pocket Option si leggono soprattutto in percentuali, e chi inizia tende a guardare solo il numero più alto. Tre punti in particolare vengono fraintesi spesso:

Il rendimento del 92% non è simmetrico. Un'operazione vinta rende fino al 92% della puntata, mentre una persa costa il 100%. Con queste condizioni bisogna indovinare più del 52% delle operazioni solo per andare in pari.

Il 218% vale solo per le operazioni Express, che uniscono più previsioni in un'unica operazione. Le previsioni devono essere tutte giuste, e basta un errore per perdere l'intera puntata.

Il livello dell'account dipende dal saldo. Il bonus del 2% sul rendimento e le oltre 250 attività disponibili da 1.000 dollari in su non giustificano un versamento più alto di quanto previsto.

Per chi parte con piccole somme conta anche la soglia minima di prelievo, fissata a 10 dollari, mentre depositi e prelievi sono dichiarati senza commissioni. Alla piattaforma si accede dal browser oppure con le app per Windows e per smartphone.

Copiare gli altri senza capire cosa si copia

Pocket Option offre il copy trading, cioè la possibilità di replicare le operazioni di altri utenti, e organizza tornei di trading. Seguire un utente con più esperienza può aiutare un principiante a capire come si scelgono attività e scadenze. Le perdite dell'utente copiato, però, diventano anche le proprie, e la classifica di un torneo mostra solo i risultati passati. Prima di copiare qualcuno con denaro reale conviene osservarne le operazioni per un periodo e capire perché le apre.