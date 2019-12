Pochissimo Bologna alla Dacia Arena, banchetta l’Udinese: 4-0

Il Bologna B delude alla Dacia Arena ed è fuori dalla Coppa Italia. Netto quattro a zero dell’Udinese al cospetto di una squadra rossoblù inesistente e impalpabile. Due gol già nel primo tempo indirizzano la partita, nella ripresa insufficiente la reazione rossoblù che capitola per la terza volta.

Mihajlovic sceglie una difesa a tre con Corbo, Paz e Denswil, in mediana i quinti sono Krejci e Mbaye, davanti c’è Juwara in coppia con Orsolini. Partita brutta, errori assortiti da entrambe le parti ma almeno l’Udinese scende in campo con maggiore concretezza e agonismo. E’ comunque un erroraccio di Paz a spalancare a Lasagna la via della porta, poi sul rimpallo Barak piazza il vantaggio al 24′. Il Bologna non si vede, Juwara è leggero, Orsolini impreciso, la mediana non crea gioco. Facile il raddoppio Udinese, Corbo regala una punizione sull’out sinistro, ne nasce lo stacco di Nuytinck per l’inserimento di De Maio che vale il due a zero al 42′.

Il Bologna parte nella ripresa con Schouten al posto di Poli, ma se si escludono un paio di conclusioni da fuori di Orsolini, una parata da Nicolas, è l’Udinese a prendere il sopravvento attorno al 60′. In due minuti i friulani creano tre occasioni, prima Da Costa salva su Pussetto, poi Lasagna coglie il palo in girata e infine Mandragora piazza la stoccata vincente da fuori area: 3-0. Da Costa evita un passivo maggiore, ma davanti il Bologna non si vede per via di una manovra lenta e farraginosa, incapace di trovare verticalizzazioni e spazi complice anche un Svanberg svagato e inconcludente. L’Udinese trova poi il quarto gol al novantesimo con Lasagna, calando la mannaia sulla prestazione del Bologna. I friulani passano agilmente il turno e a metà gennaio affronterà la Juventus. Per il Bologna brutta partita e la speranza che domenica il tenore sia ben altro.