Pochi cambi per Mihajlovic, ecco la possibile formazione anti Inter

Non dovrebbe effettuare grossi cambiamenti di formazione Sinisa Mihajlovic domani a San Siro contro l’Inter.

Il tecnico serbo pensa di confermare quasi in toto l’undici che ha pareggiato con il Cagliari salvo qualche mirato cambiamento. In difesa Tomiyasu è instancabile e giocherà in fascia, Danilo e Bani giocheranno in mezzo mentre a sinistra è ballottaggio tra Dijks e Krejci. A centrocampo l’ex Medel scalpita e giocherà presumibilmente al fianco di Schouten, Soriano sulla trequarti sarà l’equilibratore mentre nel tridente offensivo Sansone dovrebbe prendere il posto di Palacio con Barrow prima punta e Orsolini esterno destro.

Fonte – Carlino.