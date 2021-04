Più under 21 utilizzati: il Bologna è tra le giovani d’Europa

I rossoblù sono l'unico club italiano che tiene il passo europeo: 10 under 21 utilizzati in stagione

Secondo i dati raccolti da The Analyst, la Serie A è il quarto campionato, sui cinque principali europei, per minuti concessi agli under 21 in stagione(23.225 totali). Al primo posto c'è la Ligue 1, al secondo la Bundesliga, al terzo la Premier mentre all'ultimo la Liga.

Ma c'è un dato interessante inerente a questa speciale classifica: nonostante il nostro torneo non sia tra quelli che offrano più possibilità ai più giovani, il Bologna tiene il passo europeo. I rossoblù sono infatti l'unica squadra italiana che compare nella top 5 di club francesi, tedeschi, inglesi e spagnoli per giocatori under 21 più utilizzati: 10 in totale, dietro solo agli 11 di Monaco e Nizza e ai 14 del St Etienne. Due big della A come Inter e Lazio, invece, sono tra le squadre che non hanno ancora concesso minuti a calciatori sotto i 21 anni in questa stagione, in un campionato che nel complesso stenta a dare fiducia ai nuovi talenti. Il Bologna rappresenta dunque l'eccezione italiana, figurando anche tra le squadre più giovani nel panorama europeo per l'utilizzo di giocatori di età inferiore ai 21 anni. Sinisa Mihajlovic non aveva torto, sotto questo aspetto, quando diceva di allenare una delle squadre più "verdi" d'Europa.