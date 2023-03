Più possesso, più occasioni: Motta impone il suo gioco ma non trova il gol

BOLOGNA, ITALY - MARCH 11: Matias Vecino of SS Lazio compete for the ball with Musa Barrow of Bologna FC during the Serie A match between Bologna FC and SS Lazio at Stadio Renato Dall'Ara on March 11, 2023 in Bologna, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il risultato di zero a zero fra il Bologna e la Lazio presenta un tabellino per forza di cose asciutto, privo di troppe interpretazioni sull'andamento della gara. Viene in soccorso il match report offerto dalla Serie A, eloquente nei suoi numeri e nelle sue statistiche. Il primo aspetto da evidenziare è il possesso palla del Bologna, 54% contro il 46% della Lazio. È un dato importante, perché dà bene l'idea dello status attuale dei rossoblù. In un big match del genere, in casa, con diverse defezioni (Orsolini fra tutti) e un maestro come Maurizio Sarri da avversario. A primo impatto, Thiago Motta sembrava aver optato per la prudenza con gli undici scelti per affrontare la gara. In realtà si è rivelata una scelta audace, poiché piazzare Aebischer e Kyriakopoulos come ali offensive ha permesso al Bologna di interpretare la gara in modo associativo, tessendo una fitta rete di passaggi e spezzare le linee difensive laziali. Il quale ha pagato nell'idea, con un possesso palla a favore felsineo, ma non nel concreto, dati i zero goal segnati. Ma è anche vero che la Lazio è la seconda miglior difesa del campionato.