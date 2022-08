Pistocchi: “Complimenti al Bologna per Lucumì”

Arrivano i primi apprezzamenti per l'arrivo a Bologna di Jhon Lucumì, difensore centrale classe 1998 acquistato dal Genk. Il colombiano sostituisce Arthur Theate come braccetto della difesa a tre. Di piede mancino, dotato di buon fisico, tecnica e velocità, Lucumì è molto apprezzato dal collega ex Mediaset Maurizio Pistocchi che su Twitter ha fatto i complimenti al Bologna per l'operazione di mercato: "Complimenti al Bologna che si è assicurato Jhon Lucumì (98) uno dei difensori centrali più interessanti del calcio europeo. 187 centimetri, di piede sinistro, Lucumì è il regista della difesa del Genk, piedi buoni e personalità".