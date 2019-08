Pisa-Bologna, le info sulla trasferta

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha reso note le informazioni valide per la trasferta di Pisa, per la gara di Coppa Italia in programma domenica alle 20.45.

Eccolo di seguito: “L’AC Pisa 1909, in relazione a Pisa-Bologna del Terzo Turno di Coppa Italia in programma all’Arena Garibaldi domenica alle 20:45, comunica che è aperta la vendita dei biglietti del settore riservato agli ospiti (Curva Sud), al costo di 10€ + prevendita, nei punti del circuito Vivaticket oppure online qui“.