Pisa-Bfc, le ufficiali: in attacco gioca…

Ladislav Tanjga ha scelto Palacio e Destro assieme alla prima ufficiale del Bologna in quel di Pisa. Il numero 22 sarà prima punta, l’argentino prende il posto di Sansone con Orsolini in fascia destra. Mediana con Poli e Kingsley. In difesa il giapponese Tomiyasu prende il posto di Mbaye.

PISA: Gori; Liotti, Aya, Benedetti; Birindelli, Siega, Marin, Gucher, Meroni; Marconi, Pesenti. All.: D’Angelo.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. All.: Mihajlovic (squalificato, in panchina Tanjga).