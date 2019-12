Pioli su Mihajlovic: “Rivederlo mi ha emozionato”

Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic, due allenatori apparentemente distanti per caratteristiche tattiche ma legati dal Bologna nella loro storia personale.

Quelle di Pioli sono parole sincere e sentite nei confronti di un uomo ancor prima che di un allenatore quale Sinisa Mihajlovic. Tornato in panchina per la quarta volta in stagione, il tecnico serbo ha ricevuto una vera e propria standing ovation da parte del Dall’Ara che conferma ancora una volta tutto l’affetto e la vicinanza nei confronti del mister.

Nonostante il risultato e la prestazione non brillante della squadra, a fine partita Sinisa Mihajlovic ha comunque ricevuto i complimenti da parte del tecnico rossonero che dopo averlo elogiato personalmente ha dichiarato : “Avrei voluto abbracciarlo ma Sinisa mi ha detto che era meglio di no. Rivederlo è stato emozionante”.

Un’amicizia vera dunque quella che lega Mihajlovic e Pioli, uomini veri con il Bologna nel cuore.