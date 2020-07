Pioli: “La nostra forza è il gioco di squadra. Ora abbiamo fiducia in noi stessi”

Intervenuto nella conferenza stampa post-partita, il tecnico del Milan ed ex allenatore del Bologna, Stefano Pioli, ha analizzato il match di San Siro. Il tecnico ha iniziato analizzando i punti di forza del gioco dei suoi ragazzi per poi parlare del processo di crescita che il Milan ha effettuato in questa fase di campionato post-covid. Ecco le sue parole.

“La forza della squadra è il gioco, il modo di stare in campo ed affrontare gli incontri. Io temevo la partita di oggi, il Bologna è una squadra forte che ha vinto tanto in trasferta e che qui ha già battuto l’Inter. Il nostro atteggiamento e la nostra voglia ha messo l’incontro in discesa”.