Pioli: “Bene la vittoria, ora pensiamo al campionato”

E’ ripartito bene il Milan.

Straordinario finale di stagione per i rossoneri e ripresa sancita con un vittoria in Irlanda con lo Shamrock Rovers per due a zero. Il tecnico Pioli aveva qualche timore prima della partita, incognite legate a condizione e poche vacanze, ma ha avuto subito risposte positive: “L’avversario stava meglio di noi e dentro ero un po’ preoccupato per la partita – il suo commento – Abbiamo fatto una prestazione seria e attenta e ora dobbiamo insistere sulla nostra identità per proseguire quanto fatto l’anno scorso. Vogliamo partire bene in campionato a partire da lunedì contro il Bologna”.