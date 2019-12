Soddisfatto Stefano Pioli per i sei punti conquistati sulla via Emilia. Dopo Parma, il suo Milan ha espugnato anche Bologna. Il primo pensiero è però per Sinisa Mihajlovic:

“Mi sono emozionato nel rivederlo – ha ammesso – Ero felice di poterlo salutare, mi sarebbe piaciuto abbracciarlo ma mi ha detto che è meglio di no. Sapevo che con lui in panchina sarebbe stato più difficile, ma è stata una bella emozione”.