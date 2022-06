Pincherle: “Stagione positiva di tutte le Under. Stasera finale U17 con l’Inter”

"Super positiva la stagione delle Under del Bologna. Ottimo lavoro: tutte le squadre arrivate in final 4 e anche la Primavera ha fatto un buon campionato. Under 18 eliminata in una partita piuttosto beffarda dove il Bologna ha dominato. Speravo di vedere tridente Mazia-Anatriello-Raimondo e sono contento di averlo visto: il Bologna ha sempre specificato che under 18 e 19 sono un gruppo unico. Grande lavoro da parte dei mister: complimenti a Magnani che a breve farà parte dello staff tecnico di Mihajlovic. Under 15 eliminata all’ultimo secondo, con una beffa clamorosa. Il percorso che conta è comunque stato fatto, da parte di tutte le Under".