Pincherle: “Bonifazi ha svolto le visite. Arrivo Benatia? Legato a Medel”

"Bonifazi è arrivato questo pomeriggio a Casteldebole intorno alle 17, per svolgere le prime visite mediche all'Isokinetic. Per le ufficialità si attenderà domani. E' un giocatore fisicamente impressionante, che potrebbe formare una bella coppia dal punto di vista della struttura con Soumaoro. Le cifre dell'operazione si aggirano sui 5 milioni alla Spal e quattro anni di contratto al giocatore. Il suo arrivo non esclude quello di Lyanco, anche se hanno caratteristiche simili".