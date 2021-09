Pincherle: “A San Siro Mihajlovic potrebbe confermare la formazione di lunedì”

"Si va verso l'undici visto contro il Verona - le parole di Pincherle - Per ora si pensa al solito 4-2-3-1 che ha battuto gli scaligeri, magari convinto dal fatto che Medel e Dominguez non avranno il jet lag causa nazionali. In attacco Barrow non ha convinto lunedì, mentre Sansone è entrato bene in partita ed è un giocatore che abbina entrambe le fasi di gioco. Può essere un dubbio per sabato".