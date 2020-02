Pietrella: “La Lazio può vincere lo Scudetto. Milinkovic? Ha recuperato”

Francesco Petrella, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sulla Lazio in vista della sfida di sabato contro il Bologna

“C’è l’assenza di Acerbi che è abbastanza pesante, è raro vederlo assente per infortunio. Giocherà Vavro. Milinkovic Savic dovrebbe esserci. La Lazio in casa nelle ultime uscite ha dato prova di essere inarrestabile. Il Bologna è una bella realtà del campionato, ha battuto la Roma all’Olimpico, però i biancocelesti godono di un entusiasmo difficilmente scalfibile. Per loro può essere un anno irripetibile, giocano per vincere lo Scudetto”.