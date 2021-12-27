Liguri a un passo dall'accordo con l'Atalanta

Redazione TuttoBolognaWeb

Roberto Piccoli, che nelle scorse settimane era stato accostato al Bologna come possibile vice-Arnautovic, è molto vicino a diventare un nuovo calciatore del Genoa.

L'attaccante nerazzurro fin qui ha collezionato solo 96 minuti in campionato, vorrebbe andare altrove per giocare con continuità. Il club ligure punta a chiudere l'affare nelle prossime 48 ore, presumibilmente in prestito.

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