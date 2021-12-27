Liguri a un passo dall'accordo con l'Atalanta
Roberto Piccoli, che nelle scorse settimane era stato accostato al Bologna come possibile vice-Arnautovic, è molto vicino a diventare un nuovo calciatore del Genoa.
L'attaccante nerazzurro fin qui ha collezionato solo 96 minuti in campionato, vorrebbe andare altrove per giocare con continuità. Il club ligure punta a chiudere l'affare nelle prossime 48 ore, presumibilmente in prestito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Il Bologna scopre Enem: dalla prospettiva al presente, con il gol vittoria
Esclusive TBW
Lecce-Bologna, i migliori e i peggiori
News
Anaclerio: "Tanti aspetti positivi dopo Lecce. Orsolini-Cambiaghi? Pessina? Enem?..."
News
Cor Sport - Pairetto, tanti errori. E sul rigore...
Mercato
Bologna, quale Rowe? Cambiaghi brilla e convince
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti